Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Menolak Ditilang, Pengendara Mobil Memaki dan Mencakar Polisi

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |23:01 WIB
Menolak Ditilang, Pengendara Mobil Memaki dan Mencakar Polisi
Pengendara maki dan serang petugas saat ditilang. (iNews/Taufik Syahrawi)
A
A
A

BANGKALAN - Seorang pengendara mobil menyerang dan memaki tiga anggota polisi di Bangkalan Madura. Hal tersebut terjadi karena pengendara yang melanggar lalu lintas tersebut menolak ditilang petugas.

Peristiwa itu terjadi di jalan akses suramadu, tepatnya di dekat pintu Tol Jembatan Suramadu.

Kejadian berawal saat tiga anggota polisi patroli jalan raya, sedang melakukan patroli di sepanjang jalan akses Suramadu tersebut dalam rangka Operasi Zebra Semeru 2023.

Namun, tiba-tiba sebuah minibus menyalip mobil patroli dan berhenti di titik jalan yang ada tanda larangan berhenti.

Tiga petugas yang ada di dalam mobil lalu mendekati mereka serta memberi teguran kepada pengendara yang diketahui bernama Agus.

“Sampai di depan pintu exit Suramadu kami dipotong. Tiba-tiba berhenti di depan kami yang mana di situ ada rambu dilarang berhenti. Kami tegur baik-baik dilarang berhenti di sini,” tutur Kanit PJR Jatim 08 Suramadu, AKP Farida Aryani, Senin (4/9/2023).

Namun, teguran tersebut membuat Agus emosi. Ia makin marah saat petugas meminta SIM dan STNK. Apalagi ia ternyata tak memiliki SIM.

“Tapi pelanggar marah-marah dengan emosi memaki-maki. Tidak memiliki SIM. Akhirnya saya perintahkan anggota untuk melakukan penilangan,” tuturnya.

Saat sedang ditilang tersebut agus lalu menyerang petugas sambil memaki. Ia juga berusaha merampas STNK-nya yang dipegang petugas.

Akibatnya, seorang polisi bernama Aipda Jainul mengalami luka pada bagian tangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184418/tilang-30pf_large.jpg
Update Operasi Zebra: 2.189 Pelanggar Tak Pakai Helm, 1.394 Tak Pakai Sabuk Pengaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184386/operasi_zebra-GKkT_large.jpg
Ratusan Kendaraan Terjaring Operasi Zebra Jaya 2025 di Jaktim, Terbanyak Melawan Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184047/operasi_zebra-Odlz_large.jpg
Apel Operasi Zebra, Wakapolda Metro Ungkap 11 Ribu Kecelakaan Terjadi di Januari-Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183938/operasi_zebra-qxf5_large.jpg
Operasi Zebra 2025 Dimulai Besok, Berikut Pelanggaran Lalin yang Dibidik Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/338/3079771/razia-D8j5_large.jpg
Melonjak, 92.300 Kendaraan Kena Razia Operasi Zebra Jaya 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/338/3074940/operasi_zebra-8nv9_large.jpg
Hari Pertama Operasi Zebra Jaya, 194 Pelanggar Lalin Ditindak Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement