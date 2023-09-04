Diisukan Dampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024, Ridwan kamil: Nanti Ada Breaking News

BANDUNG - Ridwan Kamil menyatakan akan istirahat terlebih dahulu usai 10 tahun mengabdi sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat. Meski begitu, dia pun tak bisa memastikan apakah akan kembali maju mencalonkan diri di Pemilu 2024 atau tidak.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, pada Rabu (5/9/2023), masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat telah usai. Untuk sementara waktu, dia pun tidak ingin dicari-cari oleh awak media.

"Jadi per hari Rabu saya mohon izin jangan dicari-cari lagi. Akan istirahat di sebuah tempat yang menenangkan hati dulu, selama 10 tahun sudah mengabdikan, intens sekali waktu saya untuk negeri ini ya," kata Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (3/9/2024).

Emil pun enggan berkomentar banyak setelah disinggung mengenai adanya isu tentang pencalonan dirinya sebagai Wakil Presiden (Cawapres) berpasangan dengan Calon Presiden Ganjar Pranowo.