Ridwan Kamil Sebut 3.500 Kaum Dhuafa di Jabar Naik Kelas Tiap Minggu

Ridwan Kamil bilang 3.500 kaum dhuafa di Jabar naik kelas tiap minggu (Foto: MPI)

BANDUNG - Angka kemiskinan di Jawa Barat (Jabar) menjadi yang paling kecil di antara provinsi di Pulau Jawa. Pada 2022, sebanyak 182.000 orang miskin berkurang di Jabar.

Hak tersebut disampaikan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat menghadiri ESQ-Jabar Community Enlightment di Masjid Pusdai, Jalan Diponegoro Nomor 63, Kota Bandung, Senin (4/9/2023).

Menurut Ridwan Kamil, hilangnya angka kemiskinan di Jabar ini salah satunya berkat kerja keras dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jabar.

"Kemiskinan di Jawa Barat persentasenya paling kecil di Pulau Jawa. Setahun kemarin hilang 182 ribu orang miskin berkat kerja-kerja kita salah satunya dari Baznas Jabar," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Kang Emil mengatakan, ada sebanyak 3.500 kaum dhuafa di Jabar yang naik kelas setiap pekannya.

"Jadi setiap minggu ada 3.500 kaum dhuafa sudah naik kelas tidak lagi dhuafa, setiap minggu 3.500 jiwa naik kelas, Allah angkat derajatnya bukan lagi berstatus kaum dhuafa," ungkapnya.

Selama 5 tahun memimpin Jabar, kata Kang Emil, dirinya juga melahirkan banyak petani milenial untuk menggantikan mereka-mereka yang sudah tua.

"Petani yang makin tua saya ganti dengan program yang namanya petani milenial agar anak-anaknya mau bertani menggantikan bapaknya yang sudah sepuh-sepuh tapi bertaninya pakai Hp. Kasih makan ikan, ayam dan lain sebagainya tinggal pijit Hp," imbuhnya.