HOME NEWS JABAR

Ramaikan Pesta Laut Nadran di Cirebon, Relawan Ganjar Dukung Pelestarian Tradisi dan Budaya

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |13:32 WIB
Ramaikan Pesta Laut Nadran di Cirebon, Relawan Ganjar Dukung Pelestarian Tradisi dan Budaya
Relawan Ganjar ramaikan pesta laut Nadran di Cirebon (Foto: Istimewa)
A
A
A

CIREBON - Indonesia dikenal kaya akan keanekaragaman tradisi dan budayanya yang perlu adanya upaya merawatnya. Salah satu di antara sekian banyak tradisi dan budaya di Indonesia adalah "Pesta Laut Nadran" atau Sedekah Laut.

Untuk diketahui, Nadran adalah upacara adat para nelayan pesisir pantai utara Jawa termasuk Cirebon sebagai wujud rasa syukur atas rezeki hasil tangkapan laut.

Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sukarelawan Komunitas Nelayan Pesisir (KNP) dukung Ganjar Jawa Barat ikut meramaikan dan mendukung pesta laut Nadran di Pasar Ikan Selo Pengantin, Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jabar, Minggu 3 September 2023.

"Tujuan kami hari ini ya kami ingin membantu meramaikan Nadran Laut ini di mana karena kita sebelumnya ada pemberitahuan juga dari salah satu panitia, untuk meramaikan kegiatan ini jadi kami dari komunitas nelayan dukung Ganjar pun ikut serta dalam kegiatan Nadran Laut ini," ucap Koordinator Wilayah KNP Jawa Barat, Asep Hidayat, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (4/9/2023).

Asep menyebut, tradisi setahun sekali ini perlu dilakukan pelestarian secara bersama dengan semangat gotong royong masyarakat supaya tidak punah. Menurut Asep, apa yang dilakukan oleh KNP Jabar terinspirasi dari figur Ganjar Pranowo yang gemar melestarikan seni budaya di Jawa Tengah.

"Untuk Nadran Laut ini kan memang setiap nelayan kan punya agenda tahunan, yaitu pesta laut atau Nadran Laut yang memang hal seperti ini jangan sampai hilang. Tetap harus bisa dilestarikan karena sayang juga inikan suatu budaya yang memang budaya ini sudah ada dari sejak dulu," tuturnya.

Dalam Pesta Laut Nadran tampak puluhan kapal nelayan dan ratusan masyarakat berkumpul dan bersiap di Kali Citemu.

Aneka ragam ornamen menambah estetika kapal mulai dari bendera merah putih, bendera komunitas, hingga bendera kelir biru putih dengan gambar Ganjar Pranowo milik KNP Jabar.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
