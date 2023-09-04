Miris! Warga Sukabumi Puluhan Tahun Krisis Air Bersih, Andalkan Air di Musala

SUKABUMI - Puluhan tahun warga Kampung Gunungbatu RT 02/04, Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, mengalami krisis air bersih. Untuk memasak dan minum mereka terpaksa harus membeli air minum dalam kemasan isi ulang di botol galon.

Sumur yang dimiliki oleh warga, kualitas airnya menguning karena banyak mengandung zat besi. Terlebih lagi, pada musim kemarau panjang ini, air sumur mengering sehingga warga kesulitan untuk mendapatkan air yang hanya dipergunakan untuk mandi dan mencuci.

Salah seorang warga, Nurah (53) mengatakan, sudah puluhan tahun krisis air bersih di wilayahnya terjadi. Terhitung semenjak ia tinggal bersama keluarganya di wilayah kampung itu, puluhan tahun ke belakang.

"Iya, sudah puluhan tahun kondisi air di sini kuning. Makanya, untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak, kami terpaksa membeli air galon isi ulang," ujar Nurah kepada MNC Portal Indonesia, Senin (4/9/2023).

Untuk kebutuhan mandi dan mencuci, lanjut Murah, dirinya harus mengambil air dari kolam MCK mushola yang ada di kampung tersebut. Jika musim hujan, air sumur berwarna kuning. Namun, semenjak memasuki musim kemarau panjang ini, air berubah warnanya menjadi agak ke hitam-hitaman.

Keluhan serupa dikatakan Ade Deni (63) yang mengeluhkan kondisi air di kampungnya dinilai tidak layak dikonsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia yang hidup berdua bersama istrinya, harus membeli air galon.