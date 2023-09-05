Optimis Lolos PON XXI, Tim Sepak Bola Bengkulu Kini Punya Training Center Terpadu

BENGKULU - Manajer Tim cabang olahraga sepak bola, Pokan olahraga wilayah (Porwil) Ke-XI Sumatera, Provinsi Bengkulu, Heri Budianto, timnya kini telah memiliki training center terpadu. Sehingga pemain sudah tidak mandiri lagi dalam mempersiapkan segala sesuatu menuju PON.

Adapun tim sepak bola Bengkulu memiliki target lolos ke ajang Pekan Olahraga Nasional PON XXI/2024 Aceh-Sumatera Utara, pada 8-30 September 2024.

Saat ini, kata Koordinator Juru Bicara Nasional Partai Perindo yang juga Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu, tim sepak bola sudah melakukan latihan persiapan menuju Porwil. Pemain ini, kata Heri, diharapkan bisa memberikan hasil terbaik.

BACA JUGA:

Persiapan Tim Sepak Bola Bengkulu, Heri Budianto Optimis Tembus PON XXI

"Targetnya hasil yang terbaik," jelas Heri ketika pembukaan dan syukuran training center terpadu cabang olahraga sepakbola, Porwil XI Sumatera, Senin (4/9/2023).

Sementara itu, Pelatih Kepala Tim cabang olahraga Sepak Bola, Porwil ke-XI Sumatera, Provinsi Bengkulu, Ismanto Idris mengatakan, saat ini tim sudah melakukan latihan pada pagi dan sore.

BACA JUGA:

Selain itu, kata Ismanto, tim sepak bola ini sudah melakukan uji coba pertandingan sebanyak 3 kali. Sementara untuk pertandingan uji coba ke pemain luar akan dilakukan pada tim sepak bola Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

"Sekarang pemain susah latihan pada pagi dan sore," jelas Ismanto.

Pemain yang tergabung dalam tim sepak bola ini, jelas Ismanto, berasal dari 10 kabupaten/kita di Provinsi Bengkulu. Mereka merupakan putra daerah terbaik yang sebelumnya telah lolos seleksi.

"Usia pemain 20 tahun, ada 22 pemain. Mereka ini lolos seleksi dan merupakan putra terbaik dari setiap daerah di Bengkulu," ujar Ismanto.