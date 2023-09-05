Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bantu PAUD Terbakar di Cilebut Barat, Caleg Perindo: Kita Fokus Pendidikan dan Kesehatan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |18:33 WIB
Bantu PAUD Terbakar di Cilebut Barat, Caleg Perindo: Kita Fokus Pendidikan dan Kesehatan
Partai Perindo berikan bantuan pada PAUD yang terbakar di Cilebut Barat/Foto: MPI
A
A
A

 

BOGOR - Partai Perindo memberikan bantuan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Hikmah yang sempat terbakar di Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Bantuan ini sebagai wujud kepedulian dari Partai Perindo mendukung pendidikan menuju Indonesia sejahtera.

"Kita coba berkontribusi memberikan semacam material agar kegiatan pembelajaran di PAUD ini lebih nyaman. Kami sadar Partai Perindo ini kan adalah partai yang taglinenya Indonesia Sejahtera, Indonesia Sejahtera salah satunya di bidang pendidikan di mana ketika pendidikan berjalan dengan baik berkualitas, belajarnya enak insya Allah ke masyarakat itu lebih tercapai," kata Bacaleg DPRD Kab. Bogor Dapil 1 Partai Perindo Muhyiddin, Selasa (5/9/2023).

 BACA JUGA:

Kata dia, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu khususnya di wilayah Cilebut Barat akan terus fokus terhadap bidang pendidikan dan kesehatan.

"Kita tetep fokus ke Indonesia Sejahtera, kita akan melihat di lapangan ada masalah-masalah terkait kesejahteraan khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan itu kita akan siap tanggap untuk memberikan kontribusi yang nyata. Karena, untuk menjadi Indonesia sejahtera itu butuhkan salah satunya adalah yang paling fundamental adalah kesehatan dan pendidikan yang layak," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Senada, Bacaleg DPRD Provinsi Jabar Dapil 6 Partai Perindo Sumarwan Sastra juga menilai bahwa pendidikan menjadi penting membangun Indonesia. Hal itu yang mendasari Partai Perindo memberikan bantuan terhadap PAUD yang terkena musibak kebakaran di wilayah Desa Cilebut Barat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement