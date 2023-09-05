Bantu PAUD Terbakar di Cilebut Barat, Caleg Perindo: Kita Fokus Pendidikan dan Kesehatan

BOGOR - Partai Perindo memberikan bantuan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Hikmah yang sempat terbakar di Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Bantuan ini sebagai wujud kepedulian dari Partai Perindo mendukung pendidikan menuju Indonesia sejahtera.

"Kita coba berkontribusi memberikan semacam material agar kegiatan pembelajaran di PAUD ini lebih nyaman. Kami sadar Partai Perindo ini kan adalah partai yang taglinenya Indonesia Sejahtera, Indonesia Sejahtera salah satunya di bidang pendidikan di mana ketika pendidikan berjalan dengan baik berkualitas, belajarnya enak insya Allah ke masyarakat itu lebih tercapai," kata Bacaleg DPRD Kab. Bogor Dapil 1 Partai Perindo Muhyiddin, Selasa (5/9/2023).

BACA JUGA:

Kata dia, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu khususnya di wilayah Cilebut Barat akan terus fokus terhadap bidang pendidikan dan kesehatan.

"Kita tetep fokus ke Indonesia Sejahtera, kita akan melihat di lapangan ada masalah-masalah terkait kesejahteraan khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan itu kita akan siap tanggap untuk memberikan kontribusi yang nyata. Karena, untuk menjadi Indonesia sejahtera itu butuhkan salah satunya adalah yang paling fundamental adalah kesehatan dan pendidikan yang layak," ungkapnya.

BACA JUGA:

Senada, Bacaleg DPRD Provinsi Jabar Dapil 6 Partai Perindo Sumarwan Sastra juga menilai bahwa pendidikan menjadi penting membangun Indonesia. Hal itu yang mendasari Partai Perindo memberikan bantuan terhadap PAUD yang terkena musibak kebakaran di wilayah Desa Cilebut Barat ini.