Salurkan Bantuan ke PAUD yang Terbakar di Cilebut, Perindo: Semoga Bisa Berfungsi Kembali

BOGOR - Partai Perindo memberikan bantuan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Hikmah di Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Karena, salah satu ruangan PAUD tersebut sempat mengalami musibah kebakaran beberapa waktu lalu.

"Ini bagian Partai Perindo terkait dengan menyikapi permasalahan yang ada di Dapil atau di tingkat Kabupaten. Ada peristiwa kebakaran waktu itu dan itu terjadi di salah satu PAUD ya tentu kami sayangkan dan kami dari Partai Perindo berharap agar bisa segera lagi berfungsi agar bisa menjadi kembali tempat pendidikan untuk anak-anak karena ini tempat untuk pengajian juga dan kita berharap ke depan ini berfungsi lagi," kata Bacaleg DPR RI Jabar Dapil V Partai Perindo Tama S Langkun, Selasa (5/9/2023).

Adapun bantuan yang diberikan dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu berupa bahan material.

"Nah kami dari Partai Perindo memberikan bantuan dalam bentuk bahan material untuk membangun rumah ada semen, genting, keramik harapanya (bangunan) segera pulih kembali," harap Tama.

Di sisi lain, Tama menilai bahwa meningkatkan pendidikan merupakan salah satu tujuan dari Partai Partai menuju Indonesia sejahtera. Karena, melalui pendidikan yang baik dan berkualitas memudahkan jalan Indonesia menjadi lebih baik.