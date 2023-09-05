Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Venna Melinda Ajak Ibu-Ibu Blitar Hidup Sehat dengan Senam Zumba

Robby Ridwan , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |18:54 WIB
Venna Melinda Ajak Ibu-Ibu Blitar Hidup Sehat dengan Senam Zumba
Venna Melinda ajak ibu-ibu Blitar senam zumba/Foto: Robby Ridwan
A
A
A

 

BLITAR - Bakal Caleg DPR RI Partai Perindo, Venna Melinda mengajak ratusan ibu-ibu untuk senam zumba di Kota Blitar, Selasa pagi (5/9/2023). Venna ingin mengajak ibu-ibu untuk hidup sehat seperti program Partai Perindo yang peduli kesehatan.

Ratusan ibu-ibu itu pun antusias untuk mengikuti senam zumba di halaman Terminal Kota Patria Blitar. Ibu-ibu ini nampak asik mengikuti irama musik dan gerakan senam yang dipandu oleh Venna.

 BACA JUGA:

Venna mengajak ibu-ibu untuk menerapkan hidup sehat seperti Partai Perindo yang peduli terhadap kesehatan masyarakat. Perindo miliki konsen terhadap kesehatan dengan meluncurkan kartu tanda anggota berasuransi.

"Kartu anggota ini dapat menjadi jaminan kesehatan bagi pemegangnya, karena ada uangnya sebesar Rp2,3 juta," kata Venna.

 BACA JUGA:

Artis cantik ini juga memberikan hadiah bagi peserta yang mampu registrasi kartu tanda anggota berasuransi Partai Perindo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement