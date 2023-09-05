Venna Melinda Ajak Ibu-Ibu Blitar Hidup Sehat dengan Senam Zumba

BLITAR - Bakal Caleg DPR RI Partai Perindo, Venna Melinda mengajak ratusan ibu-ibu untuk senam zumba di Kota Blitar, Selasa pagi (5/9/2023). Venna ingin mengajak ibu-ibu untuk hidup sehat seperti program Partai Perindo yang peduli kesehatan.

Ratusan ibu-ibu itu pun antusias untuk mengikuti senam zumba di halaman Terminal Kota Patria Blitar. Ibu-ibu ini nampak asik mengikuti irama musik dan gerakan senam yang dipandu oleh Venna.

Venna mengajak ibu-ibu untuk menerapkan hidup sehat seperti Partai Perindo yang peduli terhadap kesehatan masyarakat. Perindo miliki konsen terhadap kesehatan dengan meluncurkan kartu tanda anggota berasuransi.

"Kartu anggota ini dapat menjadi jaminan kesehatan bagi pemegangnya, karena ada uangnya sebesar Rp2,3 juta," kata Venna.

Artis cantik ini juga memberikan hadiah bagi peserta yang mampu registrasi kartu tanda anggota berasuransi Partai Perindo.