Venna Melinda Bagikan KTA Berasuransi Perindo ke Warga Tulungagung

TULUNGAGUNG - Bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI Partai Perindo, Venna Melinda, menyapa warga Tulungagung, Jawa Timur, dengan melakukan senam dan aktivasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo.

Kegiatan ini dilaksanakan di kantor DPD Tulungagung, Jalan Dokter Sutomo, Tulungagung. Acara senam bersama dengan Venna Melinda ini dilaksanakan jam 3 sore. Ratusan ibu-ibu mengikuti senam bersama dengan Venna Melinda.

Venna Melinda yang merupakan Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur ini datang bersama dengan Caleg provinsi Dapil 7, Ponco Budi. Selain itu, seluruh pengurus DPD Perindo Tulungagung juga turut serta.

"Semuanya bersemangat untuk sosialisasi KTA Berasuransi. Ini Program andalan dari Partai Perindo. Karena bagaimana pun asuransi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat," kata Venna Melinda.

Menurut Venna, dirinya sangat senang dengan antusias warga yang melakukan senam bersama. Dirinya mengucapkan terima kasih atas antusias para ibu-ibu yang mengikuti senam tersebut dan meminta dukungan untuk dapat terpilih menjadi anggota DPR RI dari Perindo.