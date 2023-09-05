Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Harap 10 Pj Gubernur Hadirkan Pemilu 2024 yang Berintegritas dan Berkualitas

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:39 WIB
Ferry Kurnia harap Pj Gubernur yang baru dilantik hadirkan Pemilu 2024 berintegritas/Foto: MPI
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap 10 penjabat (Pj) gubernur yang baru saja dilantik tetap menjaga netralitas politik pada Pemilu 2024.

Adapun, pagi tadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik 10 Pj gubernur pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

 BACA JUGA:

Menurut Ferry, Pj gubernur memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan integritas, kualitas, dan suksesnya Pemilu.

"Pj gubernur harus memberikan pelayanan Pemilu yang berintegritas, berkualitas, dan membawa rasa riang gembira kepada masyarakat," kata Ferry kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

 BACA JUGA:

Ferry, yang merupakan Bacaleg DPR RI Perindo dari Dapil Jabar 1 itu, menjelaskan Pj gubernur memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin pemerintahan selama masa jabatannya.

Kualitas kepemimpinan dan kemampuan Pj gubernur dalam menjalankan tugas dapat berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan.

Dia berharap bahwa setiap Pj gubernur dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjaga netralitas politik hingga pemilihan gubernur definitif dilakukan.

"Semoga langkah ini dapat memberikan stabilitas dan pelayanan yang baik kepada masyarakat," tambahnya.

