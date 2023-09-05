Perindo Salurkan Bantuan Material untuk PAUD yang Terbakar, Warga Cilebut Barat Ucapkan Terima Kasih

PAUD yang terbakar di Cilebut Barat dapat bantuan dari Partai Perindo, warga ucapkan terima kasih. (MPI/Putra Ramadhani)

BOGOR - Kepala Desa Cilebut Barat H Dasuki mengucapkan terima kasih ke Partai Perindo bantuan yang diberikan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Hikmah, yang sempat terbakar. Bantuan itu dinilai sangat bermanfaat dan membantu pemerintah desa.

"Saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih dengan adanya bantuan ini terutama ini kepada masyarakat saya sendiri. Tentunya dengan adanya bantuan dari teman-teman Perindo ini saya atas nama desa sangat berterima kasih karena bagaimana pun ini sudah membantu pemerintahan desa," kata Dasuki kepada MNC Portal, Selasa (5/9/2023).

Selain untuk anak-anak usia dini belajar, rumah tersebut menjadi tempat pengajian bersama para pemuda dan orangtua. Diharapkan dengan bantuan ini, pendidikan kembali berjalan dengan normal dan nyaman bagi masyarakat.

BACA JUGA: Venna Melinda Bagikan KTA Berasuransi Perindo ke Warga Tulungagung

"Pada saat itu ada kebakaran, alhamdulillah enggak meluas kebakaranya. Sedikit bangunan ini rusak dan hancur. Alhamdulillah teman-teman dari Perindo ini membantu dan sudah kita lihat barang-barang material itu salah satunya yang diberikan," ucapnya.

Sementara itu, pengelola PAUD Al-Hikmah Bambang Irawan juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

BACA JUGA: Partai Perindo Harap 10 Pj Gubernur Hadirkan Pemilu 2024 yang Berintegritas dan Berkualitas

"Saya yang terkena musibah ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak Partai Perindo ya, mudah-mudahan senantiasa ke depan Partai Perindo semakin maju," ucap Bambang.