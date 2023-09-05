Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Rusia-Ukraina: Kyiv Sebut Drone Rusia Meledak di Wilayah Rumania, Bukares Membantah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |09:53 WIB
Perang Rusia-Ukraina: Kyiv Sebut Drone Rusia Meledak di Wilayah Rumania, Bukares Membantah
Foto: Reuters.
A
A
A

KYIV - Ukraina pada Senin, (4/9/2023) mengatakan bahwa drone Rusia telah meledak di wilayah anggota NATO, Rumania, dalam serangan udara semalam di pelabuhan Ukraina di seberang Sungai Danube. Namun, Bukares telah membantah adanya serangan ke wilayah Rumania.

 BACA JUGA:

Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen laporan tersebut, sebuah laporan langka mengenai senjata nyasar dari perang di Ukraina yang mengenai negara tetangga anggota aliansi militer Barat.

Moskow telah melakukan serangan udara jarak jauh terhadap sasaran-sasaran di Ukraina sejak dimulainya invasi tahun lalu. Sejak Juli, ketika Moskow membatalkan perjanjian yang mencabut blokade de facto Rusia terhadap pelabuhan Laut Hitam Ukraina, pihaknya telah berulang kali menyerang pelabuhan sungai Ukraina yang terletak di seberang Sungai Danube berbatasan dengan Rumania.

Rusia melancarkan serangan udaranya beberapa jam sebelum Presiden Vladimir Putin dijadwalkan membahas menghidupkan kembali perjanjian biji-bijian Laut Hitam dengan sponsor perjanjian tersebut, Presiden Turki Tayyip Erdogan.

“Menurut dinas penjaga perbatasan negara Ukraina, tadi malam, selama serangan besar-besaran Rusia di dekat pelabuhan Izmail, ‘Shakhed’ Rusia jatuh dan meledak di wilayah Rumania,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Oleg Nikolenko, sebagaimana dilansir Reuters. Nikolenko merujuk pada drone buatan Iran.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement