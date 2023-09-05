Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jenderal Armageddon Sergei Surovikin Muncul ke Publik, Pertama Kali Sejak Pemberontakan Wagner

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |10:34 WIB
Jenderal Armageddon Sergei Surovikin Muncul ke Publik, Pertama Kali Sejak Pemberontakan Wagner
Foto dari pasangan yang tampaknya menunjukkan Jenderal Sergei Surovikin dan istrinya Anna di sebuah lokasi yang tak diungkapkan dalam foto tak bertanggal yang dipublikasikan pada 4 September 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Sebuah foto baru yang menunjukkan Jenderal Rusia Sergei Surovikin, yang tidak terlihat di depan umum sejak pemberontakan singkat oleh kelompok tentara bayaran Wagner pada Juni, dipublikasikan di media sosial. Foto itu dipublikasikan pada Senin, (4/9/2023) oleh seorang tokoh media terkenal Rusia.

"Jenderal Sergei Surovikin sudah keluar. Hidup, sehat, di rumah, bersama keluarganya, di Moskow. Foto diambil hari ini," tulis Ksenia Sobchak dalam keterangan foto di Telegram, sebagaimana dilansir Reuters.

Reuters tidak dapat memverifikasi keaslian foto tersebut, yang menunjukkan seorang pria berkacamata dan bertopi berjalan di samping seorang wanita yang mirip istri Surovikin, Anna.

Laporan kedua, yang diterbitkan oleh jurnalis independen terkemuka Rusia Alexei Venediktov di saluran Telegram-nya, menyatakan: “Jenderal Surovikin ada di rumah bersama keluarganya. Dia sedang cuti dan bersedia bertugas di Kementerian Pertahanan.”

Venediktov tidak memberikan bukti bergambar.

Berbagai media melaporkan bahwa Surovikin tidak disukai Kremlin setelah pemberontakan yang dibatalkan oleh Wagner pada Juni, dan bahwa dia sedang diselidiki atas kemungkinan keterlibatannya. Kantor berita negara RIA mengatakan bulan lalu dia telah dicopot dari jabatan panglima angkatan udara dan wakilnya Viktor Afzalov mengambil alih jabatan itu untuk sementara.

