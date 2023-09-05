Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Buka KTT Ke-43 ASEAN, Jokowi: Persatuan ASEAN Terpelihara dengan Baik

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |11:05 WIB
Buka KTT Ke-43 ASEAN, Jokowi: Persatuan ASEAN Terpelihara dengan Baik
Foto: Biro Pers Setpres.
A
A
A

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rangkaian Pertemuan Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Centre, Selasa, (5/9/2023). Dalam pidatonya, Jokowi menekankan kembali mengenai persatuan ASEAN dan menepis anggapan adanya perpecahan di tubuh perkumpulan negara-negara Asia Tenggara itu.

“Pada momentum yang baik ini sebagai anggota keluarga, sebagai Ketua ASEAN, saya ingin menegaskan bahwa persatuan ASEAN sampai saat ini masih terpelihara dengan baik,” kata Jokowi mengawali pidatonya.

Jokowi menepis kekhawatiran mengenai adanya perbedaan pendapat di antara anggota ASEAN terkait berbagai isu. Menurutnya, perbedaan pendapat yang muncul di kalangan negara-negara anggota ASEAN adalah bukti kesetaraan di dalam tubuh organisasi itu.

“Kesatuan jangan diartikan tidak ada perbedaan pendapat. Sebagai negara yang memiliki beragam suku budaya, bahasa, dan agama, bagi Indonesia kesatuan adalah sebuah harmoni dalam perbedaan termasuk di dalamnya perbedaan pendapat.

“Karena perbedaan pendapat menyuburtkan demokrasi, justru menunjukkan kita dalam keluarga memiliki kedudukan yang setara,” kata Presiden RI.

Selanjutnya, Jokowi juga mengirimkan pesan kepada negara-negara besar untuk tidak menjadikan ASEAN sebagai arena untuk berebut pengaruh dan proksi untuk saling menjatuhkan. Dia kembali menyampaikan bahwa ASEAN adalah arena untuk saling bekerja sama untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033514/asean-rumah-agama-besar-di-dunia-pentingnya-pahami-literasi-keagamaan-6gklU7n0TW.jpg
ASEAN Rumah Agama Besar di Dunia, Pentingnya Pahami Literasi Keagamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/18/2877166/serbia-panama-dan-kuwait-tandatangani-aksesi-tac-asean-5Jowhas97O.jpg
Serbia, Panama, dan Kuwait Tandatangani Aksesi TAC ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/18/2859996/jokowi-optimis-situasi-di-myanmar-bisa-makin-kondusif-MqRlCfZsPM.jpg
Jokowi Optimis Situasi di Myanmar Bisa Makin Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/18/2855278/rangkaian-acara-ktt-asean-hari-ini-di-jakarta-IlSsJzDdWW.jpg
Rangkaian Acara KTT ASEAN Hari Ini di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/18/2842837/digelar-pekan-depan-pertemuan-amm-pmc-asean-di-jakarta-akan-diikuti-29-negara-ZMVssUSUxw.jpg
Digelar Pekan Depan, Pertemuan AMM/PMC ASEAN di Jakarta Akan Diikuti 29 Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/27/18/2492674/jokowi-di-ktt-asean-australia-indonesia-tak-ingin-kawasan-ini-jadi-ajang-perlombaan-senjata-0SZMxsUd7Y.png
Jokowi di KTT ASEAN-Australia: Indonesia Tak Ingin Kawasan Ini Jadi Ajang Perlombaan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement