HOME NEWS INTERNATIONAL

Erdogan: Seluruh Dunia Saksikan Pembicaran antara Rusia dan Turki, Tunggu Hasil Perundingan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |18:30 WIB
Erdogan: Seluruh Dunia Saksikan Pembicaran antara Rusia dan Turki, Tunggu Hasil Perundingan
Presiden Turki bertemu dengan Presiden Rusia membahas banyak hal (Foto: Reuters)
A
A
A

TURKIPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dunia sedang menunggu hasil perundingan tingkat tinggi antara Moskow dan Ankara. Hal ini diungkapkan Erdogan saat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Saat berbicara kepada Putin sebelum perundingan di kota wisata Sochi, Rusia, Erdogan mengatakan dimasukkannya kesepakatan gandum Laut Hitam sebagai bagian dari agenda berarti ada perhatian global yang kuat terhadap pertemuan tersebut.

“Mereka menunggu hasilnya. Saya yakin pernyataan yang akan disampaikan pada konferensi pers mengenai hasil diskusi kita akan menjadi langkah maju bagi dunia, khususnya negara-negara berkembang di Afrika,” terangnya, dikutip RT.

Putin menekankan dalam pidato sambutannya bahwa hubungan Rusia-Turki kuat dan terus membaik. Dia juga menguraikan rencana kerja sama di masa depan, termasuk pembangunan pusat di Türkiye untuk mengekspor kembali gas alam Rusia, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Rusia untuk Türkiye.

“Tahun depan, jika semuanya berjalan sesuai rencana, kami akan meluncurkan blok reaktor pertama. Ada kemungkinan varian menarik untuk melanjutkan kerja sama kami di sini,” kata Putin.

Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam adalah pengaturan yang dimediasi oleh Turki yang memungkinkan Ukraina mengekspor biji-bijiannya di bawah jaminan keamanan yang diberikan oleh Rusia.

Halaman:
1 2
      
