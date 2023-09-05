Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jajak Pendapat Terbaru: Joe Biden Dinilai Terlalu Tua untuk Maju Nyapres 2024

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |19:00 WIB
Jajak Pendapat Terbaru: Joe Biden Dinilai Terlalu Tua untuk Maju <i>Nyapres</i> 2024
Presiden AS Joe Biden dinilai terlalu tua untuk maju pilpres 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK – Mayoritas pemilih Amerika Serikat (AS) mengatakan mereka yakin Presiden AS Joe Biden terlalu tua untuk mencalonkan diri kembali pada pemilu 2024, dan mengkritik cara dia menangani masalah ekonomi dan kebijakan luar negeri.

Hal ini terungkap menurut jajak pendapat terbaru Wall Street Journal. Survei tersebut, yang menanyai 1.500 pemilih terdaftar pada akhir bulan lalu, menemukan bahwa 60% tidak percaya pemimpin berusia 80 tahun itu secara mental siap untuk menjabat sebagai presiden, dan 73% percaya bahwa ia terlalu tua untuk posisi tersebut.

Meskipun 42% responden mengatakan mereka menyetujui cara Biden menangani pekerjaannya, 57% mengatakan mereka tidak puas dengan kinerjanya. Secara khusus, 52% tidak menyetujui cara Trump menangani konflik Ukraina, dan 55% menentang cara Trump menangani China.

Selain itu, sekitar dua pertiga responden – antara 58% dan 63% – juga tidak puas dengan cara Biden menangani perekonomian, mengamankan perbatasan, mengendalikan inflasi dan kenaikan biaya, serta menumbuhkan kelas menengah; 47% juga mengatakan dia gagal meningkatkan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, mengembalikan lapangan kerja manufaktur ke Amerika, dan menangani jaminan sosial dan Medicare.

Namun demikian, ketika ditanya siapa yang akan mereka pilih jika pemilihan presiden diadakan hari ini, Biden bersaing ketat dengan mantan Presiden AS Donald Trump, dengan keduanya memperoleh perolehan suara sebesar 46% secara langsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/18/3075928/joe_biden-C3KW_large.jpg
Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Gugur, Joe Biden: Hari Baik Bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038430/perjalanan-politik-kamala-harris-dari-jaksa-distrik-hingga-wapres-as-PNbAAbYU2T.jpg
Perjalanan Politik Kamala Harris, dari Jaksa Distrik hingga Wapres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038230/raih-2-000-suara-kamala-harris-dapat-dukungan-kuat-dari-delegasi-partai-demokrat-untuk-jadi-capres-as-hJhpp3Gg2t.jpg
Raih 2.000 Suara, Kamala Harris Dapat Dukungan Kuat dari Delegasi Partai Demokrat untuk Jadi Capres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038163/netanyahu-ucapkan-terima-kasih-kepada-joe-biden-atas-persahabatan-selama-40-tahun-tvSfOalv92.jpg
Netanyahu Ucapkan Terima Kasih kepada Joe Biden Atas Persahabatan Selama 40 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037967/hunter-biden-putra-kedua-presiden-as-joe-biden-yang-tak-pernah-kering-skandal-YAZDOXNMzS.jpg
Hunter Biden, Putra Kedua Presiden AS Joe Biden yang Tak Pernah Kering Skandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037951/kisah-sedih-beau-biden-putra-tertua-presiden-as-joe-biden-yang-meninggal-akibat-kanker-otak-pNnUCpwPIo.jpg
Kisah Sedih Beau Biden, Putra Tertua Presiden AS Joe Biden yang Meninggal Akibat Kanker Otak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement