Jajak Pendapat Terbaru: Joe Biden Dinilai Terlalu Tua untuk Maju Nyapres 2024

NEW YORK – Mayoritas pemilih Amerika Serikat (AS) mengatakan mereka yakin Presiden AS Joe Biden terlalu tua untuk mencalonkan diri kembali pada pemilu 2024, dan mengkritik cara dia menangani masalah ekonomi dan kebijakan luar negeri.

Hal ini terungkap menurut jajak pendapat terbaru Wall Street Journal. Survei tersebut, yang menanyai 1.500 pemilih terdaftar pada akhir bulan lalu, menemukan bahwa 60% tidak percaya pemimpin berusia 80 tahun itu secara mental siap untuk menjabat sebagai presiden, dan 73% percaya bahwa ia terlalu tua untuk posisi tersebut.

Meskipun 42% responden mengatakan mereka menyetujui cara Biden menangani pekerjaannya, 57% mengatakan mereka tidak puas dengan kinerjanya. Secara khusus, 52% tidak menyetujui cara Trump menangani konflik Ukraina, dan 55% menentang cara Trump menangani China.

Selain itu, sekitar dua pertiga responden – antara 58% dan 63% – juga tidak puas dengan cara Biden menangani perekonomian, mengamankan perbatasan, mengendalikan inflasi dan kenaikan biaya, serta menumbuhkan kelas menengah; 47% juga mengatakan dia gagal meningkatkan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, mengembalikan lapangan kerja manufaktur ke Amerika, dan menangani jaminan sosial dan Medicare.

Namun demikian, ketika ditanya siapa yang akan mereka pilih jika pemilihan presiden diadakan hari ini, Biden bersaing ketat dengan mantan Presiden AS Donald Trump, dengan keduanya memperoleh perolehan suara sebesar 46% secara langsung.