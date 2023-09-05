Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Atas Nama Raja Arab, Wakil Gubernur Makkah Akan Berikan Penghargaan kepada Pemenang Kompetisi Quran Raja Abdulaziz Besok

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |19:05 WIB
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud (Foto: Saudi Press Agency)
A
A
A

MAKKAH - Atas nama Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Wakil Gubernur Wilayah Makkah Pangeran Badr bin Sultan bin Abdulaziz akan memberikan penghargaan kepada para pemenang edisi ke-43 Kompetisi Internasional Raja Abdulaziz untuk Hafalan, Pembacaan dan Interpretasi Al-Qur'an usai salat magrib esok hari.

Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan serta Pengawas Umum kompetisi Dr. Abdullatif Al Al-Sheikh menyampaikan apresiasinya atas Penjaga Dua Masjid Suci dan Yang Mulia Putra Mahkota yang terus-menerus mendukung kompetisi ini yang merupakan kesaksian Kerajaan. berupaya merawat dan menyebarkan ajaran Al-Quran.

 Dikutip Saudi Press Agency (SPA), dia a mengatakan bahwa kompetisi ini memotivasi generasi muda Muslim di seluruh dunia untuk menghafal Al-Quran, dan berkontribusi dalam membesarkan generasi yang berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
