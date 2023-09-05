Ancam Bunuh Diri saat Cekcok dengan Istrinya, Pria Ini Tewas Gantung Diri

Ancam bunuh diri saat cekcok dengan istri, pria ini tewas gantung diri. (Ilustrasi/Freepik)

MERANGIN - Warga Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarab, Kabupaten Merangin, Jambi, dihebohkan dengan adanya pria tewas bunuh diri dengan kondisi tergantung di rumahnya.

Korban bernama Jaril (26). Ia ditemukan tergantung di dalam kamar mandi dengan posisi tali terikat di atas kayu atap rumahnya.

Pemuda setempat, Ahmad, saat dikonfirmasi membenarkan adanya warga Air Batu yang ditemukan tewas gantung diri tersebut.

Kata Ahmad, korban diperkirakan gantung diri sekitar jam 15.00 WIB dan baru diketahui sekitar pukul 20.30 WIB malam.

"Kakak iparnyo (Kakak istri Korban-red) pertamo kali yang ketemu malam ni pas nengok di Wc, korban sudah tergantung," ucap Ahmad, Senin (4/9/2023).

Ia menjelaskan, korban gantung diri tersebut diduga habis cekcok dengan istrinya sambil mengancam akan melakukan bunuh diri.

Karena tak menghiraukan perkataan korban, sang istri langsung lari dari rumahnya ke tempat kakak ipar yang tak jauh dari rumah tersebut.

Karena merasa curiga sampai malam suaminya tak mengikutinya, lantas istrinya menyuruh kakaknya untuk melihat suaminya di rumahnya sekitar pukul 20.30 WIB.

Sontak kakaknya terkejutnya saat melihat korban bernama Jaril telah tergantung di dalam kamar mandi dengan tali terlilit dilehernya.

"Kata istrinya suaminya itu cuma becanda atau ngancam, makanya istrinya langsung kabur kerumah kakaknya. Kalau masalah apa dio beribut kami juga tidak tau," ucap Ahmad.