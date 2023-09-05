Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ibu Erupsi, Semburkan Kolom Abu 600 Meter di Atas Puncak

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |10:36 WIB
Gunung Ibu Erupsi, Semburkan Kolom Abu 600 Meter di Atas Puncak
Gunung Ibu mengalami erupsi. (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami erupsi, Selasa 5 September 2023, pukul 11.42 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan tinggi letusan 600 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari Selasa, 05 September 2023, pukul 11:42 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 600 m di atas puncak (± 1925 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Ahmad Basuki dalam keterangannya, Selasa.

 BACA JUGA:

Ahmad mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 15 mm dan durasi 63 detik.

Sementara itu, Ahmad meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2,0 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

BACA JUGA:

Erupsi, Gunung Ibu di Halmahera Barat Embuskan Kolom Abu 600 Meter 

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/340/3099078/gunung_ibu_meletus_semburkan_abu_vulkanik-PbK2_large.jpeg
Gunung Ibu Meletus Semburkan Abu Vulkanik, Warga Dilarang Aktivitas Radius 4 KM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091446/gunung-krMA_large.jpg
Gunung Ibu Alami Peningkatan Aktivitas Vulkanik, Zona Bahaya Diperluas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/340/3086981/gunung-FWSi_large.jpg
Breaking News! Gunung Ibu di Maluku Utara Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/337/3079901/gunung_ibu-pz6x_large.jpg
Pagi Ini, Gunung Ibu Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik 800 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068177/gunung_ibu-nIgG_large.jpg
Gunung Ibu 12 Kali Erupsi Beruntun Muntahkan Lava Pijar, Radius 4 Kilometer Berbahaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/340/3067701/gunung_meletus-za7x_large.jpg
4 Kali Erupsi Beruntun, Gunung Ibu Lontarkan Lava Pijar 800 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement