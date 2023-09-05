Persiapan Tim Sepak Bola Bengkulu, Heri Budianto Optimis Tembus PON XXI

BENGKULU - Tim cabang olahraga sepak bola, pekan olahraga wilayah (Porwil) ke-XI Sumatera, Provinsi Bengkulu siap mengirimkan pemain dalam ajang Pekan Olahraga Nasional PON XXI/2024 Aceh-Sumatera Utara, pada 8-30 September 2024.

Hal itu disampaikan Manajer tim sepak bola Porwil ke-XI Sumatera, Provinsi Bengkulu, Heri Budianto, ketika pembukaan dan syukuran training center terpadu cabang olahraga sepakbola, Porwil XI Sumatera, Senin (4/9/2023).

"Kami mulai memantapkan tim sepak bola. Tim ini miliki target ke PON Aceh-Sumatera Utara," kata pria yang juga Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Perindo, Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu.

Saat ini, kata Koordinator Juru Bicara Nasional Partai Perindo ini, tim sepak bola telah memiliki training center terpadu. Sehingga pemain susah tidak mandiri lagi dalam mempersiapkan segala sesuatu menuju PON.

Heri menambahkan, tim sepak bola sudah melakukan latihan persiapan menuju Porwil. Pemain ini, kata Heri, diharapkan bisa memberikan hasil terbaik.

"Targetnya hasil yang terbaik," jelas Heri.

Sementara itu, Pelatih Kepala Tim cabang olahraga Sepak Bola, Porwil ke-XI Sumatera, Provinsi Bengkulu, Ismanto Idris mengatakan, saat ini tim sudah melakukan latihan pada pagi dan sore.

Selain itu, kata Ismanto, tim sepak bola ini sudah melakukan uji coba pertandingan sebanyak 3 kali. Sementara untuk pertandingan uji coba ke pemain luar akan dilakukan pada tim sepak bola Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

"Sekarang pemain susah latihan pada pagi dan sore," jelas Ismanto.

Pemain yang tergabung dalam tim sepak bola ini, jelas Ismanto, berasal dari 10 kabupaten/kita di Provinsi Bengkulu. Mereka merupakan putra daerah terbaik yang sebelumnya telah lolos seleksi.

"Usia pemain 20 tahun, ada 22 pemain. Mereka ini lolos seleksi dan merupakan putra terbaik dari setiap daerah di Bengkulu," ujar Ismanto.