Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 5 Guncang Sinabang Aceh

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |22:48 WIB
Gempa Magnitudo 5 Guncang Sinabang Aceh
Gempa magnitudo 5 guncang Sinabang, Aceh. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 terjadi di Sinabang, Aceh, pada Selasa (5/9/2023) malam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). gempa itu terjadi pukul 21.58 WIB.

Pusat gempa itu berada di laut, tepatnya 57 Km arah Barat Laut Sinabang.

Lokasi gempa itu berada di titik koordinat 2,68 Lintang Utara, 95,89 Bujur Timur. Pusat gempa tersebut berada di kedalaman 10 Km.

Sementara itu, belum diketahui adanya laporan mengenai dampak gempa.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gempa aceh BMKG Gempa Bumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190824/gempa-JosH_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Sulawei Utara, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190803/gempa-xVjM_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189836/gempa-wfQj_large.jpg
Gempa Magnitudo 5 Guncang Boven Digoel Papua Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189403/gempa-f9ls_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188666/gempa-vZ39_large.jpg
Gempa M7,5 Guncang Jepang, BMKG: Tak Potensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188347/gempa-rdkB_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement