Gempa Magnitudo 5 Guncang Sinabang Aceh

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 terjadi di Sinabang, Aceh, pada Selasa (5/9/2023) malam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). gempa itu terjadi pukul 21.58 WIB.

Pusat gempa itu berada di laut, tepatnya 57 Km arah Barat Laut Sinabang.

Lokasi gempa itu berada di titik koordinat 2,68 Lintang Utara, 95,89 Bujur Timur. Pusat gempa tersebut berada di kedalaman 10 Km.

Sementara itu, belum diketahui adanya laporan mengenai dampak gempa.

(Erha Aprili Ramadhoni)