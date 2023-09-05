Gempa Besar Magnitudo 6,3 Terjadi di Pegunungan Bintang Papua

Gempa magnitudo 6,3 terjadi di Pegunungan Bintang, Papua. (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,3 terjadi di Pegunungan Bintang, Papua, Selasa (5/9/2023) malam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) gempa itu terjadi pukul 22.03 WIB.

Pusat gempa itu berada di 284 Km arah Tenggara Pegunungan Bintang, Papua.

Lokasi gempa itu berada di titik koordinat 5.43 Lintang Selatan, 142.92 Bujur Timur. Pusat gempa itu berada di kedalaman 136 Km.

BACA JUGA: Gempa Magnitudo 5 Guncang Sinabang Aceh

Sementara itu, belum diketahui adanya laporan mengenai dampak gempa.

(Erha Aprili Ramadhoni)