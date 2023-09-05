Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 6 Guncang Wewak Berpusat di Darat, Getarannya Terasa di Boven Digoel

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |23:06 WIB
Gempa Magnitudo 6 Guncang Wewak Berpusat di Darat, Getarannya Terasa di Boven Digoel
Gempa magnitudo 6 guncang wilayah Wewak (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 6 terjadi di Wewak, Selasa (5/9/2023). Gempa terjadi sekira pukul 22.03 WIB.

Berdasarkan informasi terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa itu berada di darat. Pusat gempa magnitudo 6 itu berada di kedalaman 57 km.

Pusat gempa itu berjarak sekira 236 km barat daya Wewak.

Lokasi gempa itu berada di titik koordinat 5,54 Lintang Selatan, 142,82 Bujur Timur.

Guncangan gempa itu dirasakan dengan skala MMI II di wilayah Boven Digoel.

"Gempa (UPDATE) Mag:6.0, 05-Sep-23 22:03:19 WIB, Lok:5.54 LS, 142.82 BT (Pusat gempa berada di darat 236 km barat daya Wewak), Kedlmn:57 Km Dirasakan (MMI) II Boven Digoel #BMKG," tulis @infoBMKG.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
BMKG Gempa Bumi gempa
