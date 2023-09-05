Advertisement
HOME NEWS YOGYA

13 Wisatawan Tersengat Ubur-Ubur di Pantai Selatan Bantul, Mayoritas Anak-Anak

Selasa, 05 September 2023 |02:32 WIB
13 Wisatawan Tersengat Ubur-Ubur di Pantai Selatan Bantul, Mayoritas Anak-Anak
Belasan wisatawan tersengat ubur-ubur di Pantai Selatan Bantul. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

BANTUL - Serangan ubur-ubur kembali mengintai wisatawan yang berkunjung di pantai selatan Bantul.

Sedikitnya sudah ada 13 wisatawan yang menjadi korban sampai harus dilarikan ke pos SAR setempat untuk mendapatkan perawatan medis.

Belasan wisatawan tersebut dilaporkan mendapatkan serangan ubur-ubur saat sedang bermain air di sepanjang Pantai baru hingga Pantai Samas. Sebagian besar korban merupakan pengunjung yang masih berusia anak-anak.

“Dari 13 wisatawan tersebut, 12 di antaranya masih anak-anak,” kata Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa wilayah IV, Dwi Rias Pamuji, Senin (4/9/2023).

Dwi menyebut keberadaan hewan beracun itu sudah diketahui sejak tiga hari lalu. Menurutnya kurangnya pengetahuan wisatawan soal ubur-ubur, terutama anak-anak yang justru menjadikannya mainan membuat mereka mudah tersengat.

Halaman:
1 2
      
