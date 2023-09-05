Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pamit ke Masyarakat, Ganjar dan Gus Yasin Sampaikan Terima Kasih

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |11:18 WIB
Pamit ke Masyarakat, Ganjar dan Gus Yasin Sampaikan Terima Kasih
Ganjar Pranowo silaturahmi dengan unsur masyarakat (Foto: Achmad Fiqri)
A
A
A

SEMARANG - Momen haru terjadi kala Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan wakilnya, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, menghadiri kegiatan silaturahmi dengan beberapa unsur masyarakat Jateng di GOR Jaridiri, Kota Semarang, Selasa (5/9/2023) pagi.

Dalam acara itu, Ganjar juga didampingi istrinya, Siti Atikoh. Sementara Gus Yasin, turut didampingi istrinya, Nawal Nur Arafah. Momen hari terjadi kala Ganjar bersama Gus Yasin memberi sambutan. Dalam sambutannya, Ganjar memaparkan harapannya agar dapat melayani masyarakat.

Ganjar juga sempat menceritakan ajaran orangtuanya tentang jabatan. Ajaran itu, kata Ganjar, jabatan itu tak perlu dikejar. Saat hendak mengakhiri sambutannya, Ganjar dan Gus Yasin mengucapkan terima kasih dan memohin maaf pada para peserta yang sebagian besar merupakan ASN hingga atlet.

"Bapak Ibu, terima kasih, ada banyak salah yang kami lakukan, kami mohon maaf," tutur Ganjar.

Usai itu, Ganjar dan Gus Yasin berpelukan. Tak lama berselang, kedua istri mereka menghampiri ke atas panggung. Mereka pun saling bersalaman.

Saat momen itu, Nawal pun menghampiri Atikoh dan langsung memeluknya. Nampak, Nawal meneteskam air mata. Saat itu juga, pelukan Nawal dan Atikoh semakin erat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
