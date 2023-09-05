Advertisement
HOME NEWS JATENG

Sukses di Jateng, Warga Harap Ganjar Pranowo Jadi Presiden

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |18:35 WIB
Sukses di Jateng, Warga Harap Ganjar Pranowo Jadi Presiden
Agus, salah seorang warga harap Ganjar Pranowo jadi Presiden di 2024 (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

SEMARANG - Ganjar Pranowo resmi purnatugas sebagai Gubernur Jawa Tengah hari ini, Selasa (5/9/2023). Warga berharap selanjutnya Ganjar bisa menjadi presiden di 2024.

"Kalau ditinggal ya sedih, tapi kalau melanjutkan yang lebih tinggi, ke Presiden mendukung sepenuhnya," ucap salah satu warga, Agus (41) kepada MNC Portal Indonesia, Selasa 5 September 2023.

Berbekal pengalaman Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jateng, Agus mengatakan, dia sangat layak menjadi penerus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jateng ketika dipimpin Ganjar telah sukses membangun kemajuan yang baik.

"Orangnya tegas, jujur, merakyat membangun Jawa Tengah juga bagus. Mengurangi kemiskinan banyak," katanya.

Ia mengaku, sengaja jauh-jauh dari Demak, Jateng, menuju Kantor Gubernur Jeteng untuk memberikan dukungan ke Ganjar. Dirinya berharap Ganjar akan menang di Pilpres 2024.

"Saya dari Demak, sengaja kesini memberika support setelah menjalankan tugas sebagai Gubernur," katanya.

Sementara itu, bakal calon presisen yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mengungkapkan pesan selama 10 tahun memimpin Jateng. Dalam pesannya, Ganjar menekankan pentingnya menjaga integritas dan tidak korupsi.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
