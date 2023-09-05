Sukses di Jateng, Warga Harap Ganjar Pranowo Jadi Presiden

Agus, salah seorang warga harap Ganjar Pranowo jadi Presiden di 2024 (Foto: Danandaya Arya Putra)

SEMARANG - Ganjar Pranowo resmi purnatugas sebagai Gubernur Jawa Tengah hari ini, Selasa (5/9/2023). Warga berharap selanjutnya Ganjar bisa menjadi presiden di 2024.

"Kalau ditinggal ya sedih, tapi kalau melanjutkan yang lebih tinggi, ke Presiden mendukung sepenuhnya," ucap salah satu warga, Agus (41) kepada MNC Portal Indonesia, Selasa 5 September 2023.

Berbekal pengalaman Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jateng, Agus mengatakan, dia sangat layak menjadi penerus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jateng ketika dipimpin Ganjar telah sukses membangun kemajuan yang baik.

"Orangnya tegas, jujur, merakyat membangun Jawa Tengah juga bagus. Mengurangi kemiskinan banyak," katanya.

Ia mengaku, sengaja jauh-jauh dari Demak, Jateng, menuju Kantor Gubernur Jeteng untuk memberikan dukungan ke Ganjar. Dirinya berharap Ganjar akan menang di Pilpres 2024.

"Saya dari Demak, sengaja kesini memberika support setelah menjalankan tugas sebagai Gubernur," katanya.

Sementara itu, bakal calon presisen yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mengungkapkan pesan selama 10 tahun memimpin Jateng. Dalam pesannya, Ganjar menekankan pentingnya menjaga integritas dan tidak korupsi.