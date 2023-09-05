Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kala Ganjar Pranowo Pamitan dengan Warga hingga Keluar Kantor Gubernuran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |19:55 WIB
Kala Ganjar Pranowo Pamitan dengan Warga hingga Keluar Kantor Gubernuran
Ganjar Pranowo saat bersalaman dengan warga Jateng (foto: dok ist)
A
A
A

SEMARANG - Masa tugas Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) telah berakhir pada hari ini, Selasa, 5 September 2023. Acara puncak pamitan itu, dihelat dengan tajuk "Terima Kasih Jawa Tengah" di Kantor Gubernur Jateng.

Dalam momen itu, Ganjar turut berpamitan dengan bersalaman dengan para warga yang hadir di acara tersebut. Momen itu, terjadi kala Ganjar beserta istrinya, Siti Atikoh dan putranya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar Pranowo usai memberi testimoni.

Seusai itu, Atikoh dan Alam menuruni panggung lewat jalan belakang. Sementara Ganjar, menyalami para warga yang berada di depan panggung. Ganjar memberi salam setelah pemandu acara mempersilahkan Bacapres Partai Perindo itu untuk bersalaman.

"Ada yang mau salaman Pak," tutur pembawa acara.

Lantas, Ganjar menghampiri para penonton dan memberi salam pada warga. Warga yang berada di depan panggung pun, terlihat berebut salam dengan Ganjar.

Setelah itu, Ganjar menuruni panggung melalui tangga yang menuju barisan penonton. Saat itu, warga langsung mengerubungi Ganjar hanya untuk mendapat salam atau berswafoto dengannya.

Kendati begitu, Ganjar mendapat pengawalan ketat dari para ajudannya. Lantas, Ganjar terus berjalan mendekati pagar Kantor Gubernuran. Di sana, ia menyapa warga dengan melambaikan tangannya.

