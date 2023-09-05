Tangis Ganjar Pecah saat Pamitan dengan Ribuan Rakyat Jawa Tengah

SEMARANG - Air mata Ganjar Pranowo tak terbendung saat berpamitan di hadapan seluruh rakyat Jawa Tengah, yang hadir dalam perhelatan Pesta Rakyat Terima Kasih Jawa Tengah yang digelar di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Selasa (5/9/2023) sore.

Usai memberi pidato terakhirnya sebagai Gubernur Jawa Tengah, ditampilkan sebuah tayangan video tentang testimoni dari sang istri Siti Atikoh, anak semata wayangnya Muhammad Zinedine Alam Ganjar dan rakyat Jawa Tengah dari berbagai kalangan.

Dalam video itu memuat pendapat, mulai dari kalangan ASN Pemprov Jawa Tengah, sopir pribadi, penyapu jalan, tukang kebun rumah dinas Puri Gedeh yang selama 10 tahun bekerja bersama Ganjar.

Mereka semua menyampaikan pandangannya tentang sosok Ganjar, baik sebagai seorang suami, ayah, keluarga, sahabat, teman, atasan dan seorang Gubernur Jawa Tengah yang selalu bersahaja, jujur dan adil kepada sesama tanpa pandang bulu.

Usai menyaksikan video tersebut, air mata pria berambut putih berusia 54 tahun itu pun jatuh di hadapan ribuan rakyat Jawa Tengah yang hadir pada Selasa sore itu.