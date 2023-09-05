Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ribuan Warga Jateng Sampaikan Perpisahan ke Ganjar: Terima Kasih, Ini Kekuatan Buat Saya

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:07 WIB
Ribuan Warga Jateng Sampaikan Perpisahan ke Ganjar: Terima Kasih, Ini Kekuatan Buat Saya
Ganjar di tengah ribuan warga Jateng/Foto: Eka Setiawan
A
A
A

 

SEMARANG - Lautan masyarakat tumpah ruah di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah pada hari terakhir Ganjar Pranowo menjabat, Selasa (5/9/2023) sore. Mereka melepas Ganjar yang resmi purnatugas sebagai gubernur pada hari itu.

Pesta rakyat pun digelar sebagai acara perpisahan Ganjar dengan masyarakat Jawa Tengah. Ribuan masyarakat pun berebut untuk bisa menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat purnatugas secara langsung.

 BACA JUGA:

“Pak Ganjar maturnuwun Pak, aku bocahmu,” seru seorang pemuda sembari menjabat tangan Ganjar yang turun dari panggunh untuk menyalami para warga.

“Pak Ganjar salim Pak, sukses terus pak. Lanjutkan perjuanganmu,” teriak emak-emak.

 BACA JUGA:

Kerumunan warga yang datang untuk bertemu Ganjar pun ternyata tak hanya dari Jateng saja. Bahkan ada warga yang datang dari Jakarta dan Jawa Timur khusus untuk menyapa Ganjar.

“Terima kasih, tidak menduga. Kayaknya datang dari banyak tempat, bahkan dari luar Jawa Tengah hadir, itu membikin suasananya makin terharu,” kata Ganjar usai menyalami masyarakat di depan kantornya.

Selama perjalanan menyalami warga, Ganjar tak henti-hentinya menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga Jawa Tengah. Menurutnya, peristiwa sore ini membuat perasaannya semakin haru dan tak kuasa menahan tangis.

