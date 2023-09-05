Momen Ganjar Jalan Kaki Ratusan Meter untuk Menyalami Warga Jateng saat Berpamitan

SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo resmu purnatugas per hari ini, Selasa (5/9/2023). Perpisahan Ganjar dimeriahkan gelaran bertajuk "Terima kasih Jawa Tengah" di halaman kantor Gubernur Jateng.

Di panggung acara, Ganjar sempat menyampaikan rasa terima kasih kepada ribuan warga yang hadir khususnya masyatakat Jateng. Dirinya lantas berpamitan dalam acara itu.

Terlihat, ketika hendak meninggalkan lokasi acara Ganjar menyempatkan diri berpamitan langsung dengan menyalami warga. Ganjar terlihat turun panggung, menuju jalan Semarang-Surakarta.

Terlihat ribuan orang saling berdesak-desakan hanya untuk bersalaman dengan Ganjar Pranowo. Ganjar nampak semangat menyalami warga hingga berjalan ratusan meter ke Jalan Pahlawan.

Seorang warga Campurejo, Kecamatan Tretep, Temanggung Yangi mengaku, Ganjar telah membuat banyak perubahan-perubahan di Jawa Tengah, terutama di desanya. Dirinya mengungkap rasa sedih harus berpisah dengan pria berambut putih itu.

"Sangat sedih, Pak Ganjar sudah selesai itu saya sedih sekali, karena Pak Ganjar itu sangat-sangat baik, sudah sangat berdedikasi buat Campurejo. Campurejo menjadi desa yang maju karena Pak Ganjar," katanya sambil berkaca-kaca.

Hal senada juga dialami Rini Winarni, penyandang disabilitas asal Kota Semarang. Rini mengatakan, selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar sangat peduli terhadap para difabel.

"Saya terima kasih sekali, terutama di Gedung Gradhika tadi kan ada akses bagi difabel. Pada saat acara selalu ada banyak pasukan untuk mengangkat kami di kursi roda. Kami sangat-sangat bersyukur terima kasih Pak Ganjar, selama sepuluh tahun sudah membangun Jawa Tengah. Dengan setiap kebijakan-kebijakan beliau dan juga memberikan kesempatan pada disabilitas untuk ikut berperan," tuturnya.