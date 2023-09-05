Ndarboy Tutup Acara Perpisahan Ganjar sebagai Gubernur Jateng

SEMARANG - Penampilan musikus asal Bantul, Ndarboy Genk atau Helarius Daru Indrajaya menjadi penutup dalam gelaran bertajuk "Terima Kasih Jawa Tengah" di halaman kantor Gubernur Jateng. Acara itu digelar sebagai perpisahan kepada Ganjar yang purnatugas sebagai Gubernur Jateng hari ini, Selasa (5/9/2023).

Ndarboy Genk menciptakan lagu berjudul ‘Suara’ yang merupakan akronim dari ‘Suara untuk Rakyat’. Lagu tersebut khusus diciptakan untuk Ganjar Pranowo.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, sekitar pukul 21.13 WIB, dari atas panggung Ndarboy menyampaikan akan membawakan lagu untuk Ganjar. Dia juga mengajak ribuan warga yang hadir bernyanyi bersama.

"Kita bawakan perdana di Jawa Tengah, Suara," kata Daru di atas panggung.

Ia mengajak hadirin untuk mengangkat tangannya, dan menggerekan ke kanan-kiri. Ketika lagu itu diputar. Ia tampak mengenakan pakaian kemeja bergaris putih hitam yang dipelopori oleh Ganjar.

Terlihat ribuan penonton, menuruti permintaan Ndarboy. Tak sedikit penonton juga berjoget ketika lagu itu dibawakan.

Sebelumnya, lagu yang sarat akan pesan wong cilik kepada pemimpinnya itu kemudian ditampilkan langsung oleh Daru ke hadapan bakal calon presiden (bacapres) 2024 Ganjar Pranowo di resto Hotel Ambarukmo, Kota Yogyakarta, DIY, Selasa 22 Agustus 2023 sore.

“Karena memang lagu ini menurut saya kok Pak Ganjar banget. Saya juga pernah di Jawa Tengah, menuntut ilmu di Unnes, Universitas Negeri Semarang,” kata Daru.

Salah satu penggalan lirik lagu Suara adalah ‘Kamu wong cilik, kadang rawane ngritik. Nanging atine ojo digawe kecele. Pamit sewu bapak ibu yang terhormat, kulo titip mandat mikir no rakyat’.

Artinya dalam terjemahan Jawa-Indonesia adalah ‘Kamu adalah orang kecil, terkadang rentan terhadap kritik. Tapi jangan biarkan hatimu tertipu. Bapak dan ibu yang terhormat, saya mempercayakan kepada Anda amanat untuk memikirkan rakyat’.