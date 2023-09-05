Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tinggalkan Puri Gedeh, Ganjar Setir Mobil Sendiri Didampingi Istri

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |23:43 WIB
Tinggalkan Puri Gedeh, Ganjar Setir Mobil Sendiri Didampingi Istri
Tinggalkan Puri Gedeh, Ganjar Pranowo menyetir mobil sendiri. (MPI/Achmad Al Fiqri)
SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo telah angkat kaki dari rumah dinasnya, Puri Gedeh, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (5/9/2023) malam.

Ganjar telah resmi tidak tinggal di Puri Gedeh lantaran masa jabatannya sebagai Gubernur Jateng telah resmi berakhir pada hari ini, Selasa, 5 September 2023.

Dari pantauan MPI, Ganjar meninggalkan Puri Gedeh dengan menggunakan Mitsubishi Pajero Sport bewarna hitam sekitar pukul 23.00 WIB. Uniknya, Ganjar mengendarai sendiri mobil tersebut.

Dengan mengenakan baju bermotif garis warna hitam-putih bertuliskan "tegak lurus," Ganjar menaiki mobil di depan kemudi.

Setelah itu, sang istri, Siti Atikoh menaiki mobil dan duduk di samping Ganjar. Kemudian, Ganjar mulai menginjak pedal gas.

"Terima kasih semua," tutur Ganjar sambil melambaikan tangan.

Halaman:
1 2
      
