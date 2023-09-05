Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Tragis! Tangan Bayi di Sampang Terpotong Mesin Tembakau

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |05:28 WIB
Tragis! Tangan Bayi di Sampang Terpotong Mesin Tembakau
Tangan balita di Sampang terpotong mesin tembakau. (Foto: Dok Ist)
SAMPANG - Nasib nahas dialami seorang anak yang masih berusia tiga tahun di Sampang, Madura. Bocah malang itu kehilangan telapak tangannya akibat tergilas mesin pemotong tembakau.

Peristiwa itu terjadi di Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Madura. pada Minggu 3 September 2023 malam.

BACA JUGA:

Kecelakaan, Nelayan Terdampar di Laut Halmahera Selatan Dievakuasi Pakai Kapal Perang 

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto menjelaskan Peristiwa itu terjadi bermula saat ayah korban, Ostadi (35) bersama anaknya memotong tembakau hasil panen di rumah tetangganya.

Kala itu Ostadi menghidupkan mesin potong tembakau. Sedangkan anaknya duduk di sebelahnya

Berselang beberapa menit, Ostadi mulai memasukkan tembakau hasil panen ke dalam mesin dan tiba-tiba terdengar lantang tangisan anaknya.

 BACA JUGA:

"Saat itu Ostadi melihat anaknya yang sudah berada di depan mesin pemotong tembakau dengan posisi kedua tangan masuk ke dalam mesin," jelasnya, Senin (4/9/2023).

Mengetahui hal itu, Ostadi bergegas mematikan mesin pemotong tersebut dan menarik kedua tangan anaknya. Ternyata kedua tangan anaknya sudah terpotong

