Tragis! Tangan Bayi di Sampang Terpotong Mesin Tembakau

SAMPANG - Nasib nahas dialami seorang anak yang masih berusia tiga tahun di Sampang, Madura. Bocah malang itu kehilangan telapak tangannya akibat tergilas mesin pemotong tembakau.

Peristiwa itu terjadi di Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Madura. pada Minggu 3 September 2023 malam.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto menjelaskan Peristiwa itu terjadi bermula saat ayah korban, Ostadi (35) bersama anaknya memotong tembakau hasil panen di rumah tetangganya.

Kala itu Ostadi menghidupkan mesin potong tembakau. Sedangkan anaknya duduk di sebelahnya

Berselang beberapa menit, Ostadi mulai memasukkan tembakau hasil panen ke dalam mesin dan tiba-tiba terdengar lantang tangisan anaknya.

"Saat itu Ostadi melihat anaknya yang sudah berada di depan mesin pemotong tembakau dengan posisi kedua tangan masuk ke dalam mesin," jelasnya, Senin (4/9/2023).

Mengetahui hal itu, Ostadi bergegas mematikan mesin pemotong tersebut dan menarik kedua tangan anaknya. Ternyata kedua tangan anaknya sudah terpotong