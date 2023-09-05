Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Orang Muda Ganjar Gandeng 2 Komunitas Bangun Jalan di Semanding Tuban

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |18:36 WIB
Orang Muda Ganjar Gandeng 2 Komunitas Bangun Jalan di Semanding Tuban
Relawan Ganjar Bangun Jalan di Tuban/ist
A
A
A

 

TUBAN - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar (OMG) bersama dua komunitas Kartar dan Pemuda Tani Tuban menggelar aksi sosial dengan membangun jalan Makam Kradenan Kota Lama, Prunggahan Kulon, Semanding Tuban, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah (Korwil) OMG Jatim, Agung Wirya Saputra mengatakan, kegiatan membangun jalan tersebut sebagai bentuk kepedulian relawan OMG kepada masyarakat sekitar.

Menurutnya pembangunan jalan itu dilakukan sebagai bentuk perayaan HUT ke-78 RI. Pembangunan jalan dilakukan secara bersama-sama mulai dari relawan OMG, komunitas, dan masyarakat sekitar.

"Dengan gotong royong ini, seluruh lapisan masyarakat dapat bergerak dan bersinergi untuk saling membantu tanpa memandang ras, suku, maupun golongan," kata Agung, Selasa (5/9/2023).

Dikatakan Agung, kegiatan tersebut sangat disambut baik oleh warga maupun perangkat desa. Hal itu dilihat dari masyarakat yang menghadiri pembangunan jalan tersebut. "Ada sekitar 70 peserta yang ikut membantu membangun jalan ini," ucapnya.

Dalam membangun jalan itu, relawan OMG memberikan sejumlah bantuan material mulai dari Batu kumbung 150 biji, Pedel 4 truk, Pasir 1 kubik, dan semen 5 sak.

Agung berharap dengan adanya pembangunan jalan itu masyarakat sekitar bisa melanjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Pihaknya juga menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024 kepada masyarakat sekitar.

