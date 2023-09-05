Musim Kemarau Melanda, Relawan Ganjar Penuhi Kebutuhan Air Bersih Ratusan Warga Sampang

SAMPANG – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia melanjutkan aksi sosial dan kepedulian kepada masyarakat.

Bertajuk kegiatan Berbagi Ceria, Kowarteg menyambagi Desa Pajerruan, Kecamatan Kadungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur untuk memberikan bantuan air bersih.

"Dalam kegiatan kali ini, kami berusaha memenuhi kebutuhan air bersih warga, apalagi sekarang sedang musim kemarau," ujar Koordintor Kowarteg Indonesia Noehrozi, Selasa (5/9/2023).

Ratusan warga yang menerima bantuan air bersih tersebut sangat senang. Pasalnya warga diberikan bantuan air bersih yang dibawa langsung oleh Kowarteg menggunakan sebuah truk pengangkut.

"Harapannya, semoga kebutuhan air bersih di tengah musim kemarau ini bisa terpenuhi," kata dia.

Noehrozi melanjutkan, penyaluran air bersih itu juga atas inisiatif mereka menyikapi keadaan musim kemarau yang membuat warga susah mendapatkan akses air.