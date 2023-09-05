Pemadaman TPA Sarimukti Terus Berlanjut, Sampah Bandung Raya Menggunung

BANDUNG - Hingga hari ke-18, kondisi TPA Sarimukti masih terbakar. Kendati proses pemadaman terus dilakukan, namun hingga saat ini api dan asap masih menyelimuti TPA tersebut. Imbasnya, TPA tersebut belum berfungsi secara maksimal.

Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, saat ini pelaksanaan pemadaman api terus dilakukan oleh BNPB dengan menggunakan satu unit helikopter boming water. Sumber airnya diambil dari Bendungan Cirata.

Fokus pemadaman di zona 1, 2 , 3 dan 4 secara rendem. Pemadaman di laksanakan dua kali dengan 45 sorti x 4000 liter air atau sekitar 180.000 liter. Interval kedua dengan jumlah sorti 44 x 4000 liter atau mencapai 176.000 liter air Untuk interval kedua focus di 2,3 dan 4.

"Informasi terakhir, sluruh zona dari zona 2,3 dan 4 di beberapa titik tapak terbakar kembali. Untuk pemadaman, damkar KBB menurunkan 4 unit dan mendapat tambahan bantuan dari Kodam III Siliwangi Yon Zipur," kata Kasi Kedaruratan BPBD Provinsi Jawa Barat Hadi Rahmat.