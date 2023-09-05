Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pemadaman TPA Sarimukti Terus Berlanjut, Sampah Bandung Raya Menggunung

Arif Budianto , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |10:51 WIB
Pemadaman TPA Sarimukti Terus Berlanjut, Sampah Bandung Raya Menggunung
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

BANDUNG - Hingga hari ke-18, kondisi TPA Sarimukti masih terbakar. Kendati proses pemadaman terus dilakukan, namun hingga saat ini api dan asap masih menyelimuti TPA tersebut. Imbasnya, TPA tersebut belum berfungsi secara maksimal.

Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, saat ini pelaksanaan pemadaman api terus dilakukan oleh BNPB dengan menggunakan satu unit helikopter boming water. Sumber airnya diambil dari Bendungan Cirata.

Fokus pemadaman di zona 1, 2 , 3 dan 4 secara rendem. Pemadaman di laksanakan dua kali dengan 45 sorti x 4000 liter air atau sekitar 180.000 liter. Interval kedua dengan jumlah sorti 44 x 4000 liter atau mencapai 176.000 liter air Untuk interval kedua focus di 2,3 dan 4.

"Informasi terakhir, sluruh zona dari zona 2,3 dan 4 di beberapa titik tapak terbakar kembali. Untuk pemadaman, damkar KBB menurunkan 4 unit dan mendapat tambahan bantuan dari Kodam III Siliwangi Yon Zipur," kata Kasi Kedaruratan BPBD Provinsi Jawa Barat Hadi Rahmat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190846/kebakaran-JyVI_large.jpg
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kebakaran Tewaskan 5 Orang di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190812/kebakaran-gqrG_large.jpg
Kebakaran Hebat di Gudang Penjaringan Jakut, 5 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190233/kebakaran-brFS_large.jpg
Warung di Kalideres Jakbar Terbakar, 18 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189940/kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-vsUz_large.jpg
Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Buah Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189928/kios_buah_di_pasar_induk_kramat_jati_hangus_terbakar-X0BS_large.jpg
Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Kios Buah Hangus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189916/kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-hC46_large.jpg
Breaking News! Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, 16 Unit Damkar Dikerahkan ke Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement