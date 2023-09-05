Pisah Sambut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil Ucapkan Terima Kasih ke Berbagai Pihak

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Periode 2018-2023, Ridwan Kamil menghadiri acara Pisah Sambut: Prosesi Pelepasan Gubernur Jawa Barat Masa Bakti 2018-2023 di Area Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (5/9/2023).

Pada kesempatan itu, Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih kepada Uu Ruzhanul Ulum selaku sahabat perjuangan selama 5 tahun membangun Provinsi Jabar.

"Sahabat saya Wakil Gubernur 2018-2023 Bapak Uu Ruzhanul Ulum bersama Ibu Lina Ruzhan hatur nuhun Pak Uu, bestie saya ini. Sahabat perjuangan lahir batin, siang malam bersama-sama menyempurnakan cita-cita bangsa ini," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Selain itu, Kang Emil juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang saling bersinergi menjaga kondusifitas di Provinsi Jabar.

"Sahabat-sahabat Forkopimda kami, Bapak Pangdam III Siliwangi yang saya banggakan. Titip salam ke jajaran TNI hatur nuhun dari kami. Bapak Kapolda Jawa Barat beserta jajaran titip salam kepada keluarga besar kepolisian sudah luar biasa mendukung," ungkapnya.

"Bapak Kajati titip salam ke jajaran, Jawa Barat sangat sangat sangat kondusif. Pimpinan pengadilan tinggi Provinsi Jawa Barat terima kasih banyak sudah membawa rasa keadilan kepada jawa barat dengan kerja-kerjanya," katanya.

Tak hanya itu, Kang Emil juga turut mengapresiasi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga Provinsi Jabar bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali berturut-turut.

"Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat titip salam kinerja-kinerjanya luar biasa membuat kami bisa 12 kali WTP. WTP yang tidak hanya outputnya baik tapi outcomenya juga baik," katanya.

Di akhir tugasnya ini, Kang Emil juga berpesan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jabar untuk selalu merawat para jemaah haji dan umroh.