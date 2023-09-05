Ridwan Kamil Serahkan Kujang Pusaka ke Bey Machmudin: Simbol Pengalihan Kekuasaan

BANDUNG - Ridwan Kamil secara resmi menyerahkan jabatan Gubernur Jawa Barat kepada Bey Machmudin. Acara serah terima jabatan itu digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (5/9/2023).

Setelah menandatangani dokumen serah terima jabatan, Ridwan Kamil bersama Bey Machmudin kemudian berjalan keluar di atas karpet merah menuju ke arah Lapangan Gasibu.

Pada kesempatan itu, Ridwan Kamil menyerahkan sebuah Kujang Pusaka kepada Bey Machmudin. Menurutnya, kujang itu merupakan simbol pengalihan kekuasaan.

Dia berharap, Bey dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat terus menjadikan Jabar sebagai provinsi yang juara secara lahir dan batin.

"Tepat di pukul 17.20 WIB tanggal 5 September, saya Ridwan Kamil Gubenur Jawa Barat 2018 hingga 2023 menyerahkan Kujang Pusaka sebagai simbol kewenangan dan kekuasaan ke Penjabat Gubernur Jawa Barat," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Kang Emil mengakui, jika apa yang telah dirinya raih selama 5 tahun memimpin Jabar tidaklah mudah. 555 perubahan yang ia raih merupakan hasil dari kerja keras bersama dengan para jajarannya.

Oleh karena itu, dirinya berpesan agar Bey Machmudin yang telah resmi menjadi Pj Gubernur Jabar bisa mempertahan seluruh prestasi tersebut.

"Saya titip sedikit hal saja, tidak mudah dalam 5 tahun menghasilkan 555 cerita perubahan yang luar biasa, banyak sekali. Jadi kalau pak Bey ingin mempertahankan rumah yang sudah kinclong ini tidak usah banyak mengubah apapun kecuali ada gagasan baru hal baru silahkan," ungkapnya.

"Tapi kalau mau diubah juga terserah karena kewenangan sekarang ada di Pj Gubernur," tambahnya.

Sementara itu, Bey mengaku bangga dapat menduduki jabatan sebagai Pj Gubernur Jabar. Diakui Bey, 40 tahun lalu dirinya hanya bisa melihat Gedung Sate dari luarnya saja dan tak menyangka bakal bekerja di sana.

"40 tahun yang lalu saya hanya melihat Gedung Sate dari depan," ujarnya.