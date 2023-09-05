Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Bey Machmudin Janji Wujudkan Jabar Juara Sesuai Pesan Ridwan Kamil

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:49 WIB
Bey Machmudin Janji Wujudkan Jabar Juara Sesuai Pesan Ridwan Kamil
Serah terima jabatan Gubernur Jabar/Foto: MPI
A
A
A

 

BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin sudah menerima pesan maupun titipin dari pendahulunya yang notabene mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

Pesan yang diterima Bey Machmudin tak lain agar pembangunan yang ditorehkan Ridwan Kamil selama 5 tahun di Jabar bisa dijaga.

 BACA JUGA:

"Ada titipan dari Kang Emil untuk menjaga agar Jabar Juara. Insya Allah kita jaga amanah bersama," kata Bey usai Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023 dan Penjabat Gubernur Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (5/9/2023).

Bey mengaku, dirinya belum tahu tugas apa yang akan dikerjakannya sebagai Pj Gubernur Jabar. Sebab, pihaknya baru akan mengadakan rapat pimpinan (rapim) pada Rabu, 6 September 2023.

 BACA JUGA:

"Belum, besok baru rapim. Saya akan melihat, tentunya enggak akan bisa banyak. Tapi akan diusahakan ada quick win," ujar Bey.

Selain itu, Bey pun mengaku belum sempat bertemu kembali dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski demikian, Jokowi juga sudah menitipkan pesan kepadanya.

