HOME NEWS NEWS

Venna Melinda Sosialisasikan KTA Partai Perindo Berasuransi ke Warga Blitar

Robby Ridwan , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |05:04 WIB
Venna Melinda Sosialisasikan KTA Partai Perindo Berasuransi ke Warga Blitar
Bacaleg Partai Perindo Venna Melinda. (iNews/Robby Ridwan)
A
A
A

BLITAR - Ratusan ibu-ibu di Kota Blitar, Jawa Timur, mengikuti senam zumba yang digelar bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo, Venna Melinda, Selasa (5/9/2023).

Di sela-sela senam, Venna mengajak ibu-ibu menerapkan hidup sehat. Hal itu sesuai dengan Partai Perindo yang peduli terhadap kesehatan masyarakat.

Ratusan ibu-ibu di Kota Blitar antusias mengikuti senam zumba yang digelar di halaman Terminal Kota Patria, Kota Blitar.

Para ibu-ibu tampak asik mengikuti irama musik dan gerakan senam yang dipandu Venna Melinda.

Venna menjelaskan, dirinya sangat senang bisa bersilaturahmi dengan warga Blitar melalui senam bersama.

"Karena senam itu dari dulu merupakan cara sosialisasi yang saya lalukan sejak dulu. Tadi juga melakukan sosialisasi KTA Partai Perindo berasuransi. Nanti temen-teman DPD akan sowan ke rumah panjenengan njih (Anda ya). Mudah-mudahan sosialisasi ini membantu masyarakat dan bisa lebih sejahtera lagi," kata Venna Melinda.

Partai Perindo peduli terhadap kesehatan dengan meluncurkan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi.

Kartu anggota ini dapat menjadi jaminan kesehatan bagi pemegangnya karena ada uangnya sebesar Rp2,3 juta.

