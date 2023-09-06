Ikut Senam Zumba Bareng Bacaleg Venna Melinda, Warga Blitar: Perindo Jaya

Bacaleg Partai Perindo Venna Melinda senam zuma bersama masyarakat di Blitar, Jatim. (iNews/Robby Ridwan)

BLITAR - Senam zumba bersama bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo Venna Melinda diikuti ratusan ibu-ibu di Kota Blitar, Jawa Timur, Selasa (5/9/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Terminal Kota Patria, Kota Blitar disambut antusias oleh ibu-ibu.

Para ibu-ibu tampak asyik mengikuti irama musik dan gerakan senam yang dipandu Venna Melinda.

Seorang warga Blitar, Najil, mengaku senang bisa bertemu dengan Venna Melinda dan mengikuti senam zumba.

"Senang sekali, mudah-mudahan ke depannya bisa semangat, semarak lagi dan Mbak Venna datang ke Blitar lagi. Perindo jaya, jaya, jaya," katanya.

Sementara itu di sela-sela senam, Venna mengajak ibu-ibu untuk menerapkan hidup sehat. Hal itu sesuai dengan Partai Perindo yang peduli terhadap kesehatan masyarakat.