Sosialisasi KTA Berasuransi Partai Perindo, Venna Melinda Tekankan Pentingnya Asuransi

TULUNGAGUNG – Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo Venna Melinda menyosialisasikan kartu tanda anggota berasuransi kepada masyarakat Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (5/9/2023).

Venna Melinda menyebut KTA berasuransi ini menjadi salah satu program andalan Partai Perindo. Ia menyebut, asuransi merupakan hal yang sangat penting.

“Sosialisasi KTA asuransi ini program andalan dari Perindo. Membantu masyarakat karena yang namanya asuransi itu sangat penting,” ujar Venna.

Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI dapil 6 Jawa Timur ini melanjutkan, musibah seperti kecelakaan bahkan yang dapat mengakibatkan kematian dapat membebani masyarakat.

“Karena kita tahu kalau kecelakaan, ada kematian itu biasanya menjadi beban tersendiri bagi masyarakat,” kata Venna.

Sosialisasi KTA ini dilakukan usai senam bersama masyarakat di kantor Perindo Tulungagung di Jalan Dokter Sutomo. Ratusan ibu-ibu mengikuti senam bersama dengan Venna Melinda.

Venna Melinda ini datang bersama dengan caleg propinsi dapil 7 Ponco Budi. Selain itu hadir pula seluruh pengurus DPD Partai Perindo Tulungagung.