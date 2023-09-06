Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sosialisasi KTA Berasuransi Partai Perindo, Venna Melinda Tekankan Pentingnya Asuransi

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |06:08 WIB
Sosialisasi KTA Berasuransi Partai Perindo, Venna Melinda Tekankan Pentingnya Asuransi
Bacaleg Perindo Venna Melinda tekankan pentingnya asuransi. (iNews/Anang Agus Faisal)
A
A
A

TULUNGAGUNG – Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo Venna Melinda menyosialisasikan kartu tanda anggota berasuransi kepada masyarakat Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (5/9/2023).

Venna Melinda menyebut KTA berasuransi ini menjadi salah satu program andalan Partai Perindo. Ia menyebut, asuransi merupakan hal yang sangat penting.

“Sosialisasi KTA asuransi ini program andalan dari Perindo. Membantu masyarakat karena yang namanya asuransi itu sangat penting,” ujar Venna.

Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI dapil 6 Jawa Timur ini melanjutkan, musibah seperti kecelakaan bahkan yang dapat mengakibatkan kematian dapat membebani masyarakat.

“Karena kita tahu kalau kecelakaan, ada kematian itu biasanya menjadi beban tersendiri bagi masyarakat,” kata Venna.

Sosialisasi KTA ini dilakukan usai senam bersama masyarakat di kantor Perindo Tulungagung di Jalan Dokter Sutomo. Ratusan ibu-ibu mengikuti senam bersama dengan Venna Melinda.

Venna Melinda ini datang bersama dengan caleg propinsi dapil 7 Ponco Budi. Selain itu hadir pula seluruh pengurus DPD Partai Perindo Tulungagung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement