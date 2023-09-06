Advertisement
HOME NEWS NEWS

Emak-Emak Antusias Senam Zumba Bareng Bacaleg Perindo Venna Melinda

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |06:24 WIB
Emak-Emak Antusias Senam Zumba Bareng Bacaleg Perindo Venna Melinda
Emak-emak antusias senam bareng bacaleg Perindo Venna Melinda. (iNews/Anang Agus Faisal)
A
A
A

TULUNGAGUNG – Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo Venna Melinda mengajak masyarakat Tulungagung, Jawa Timur untuk senam zumba bersama, Selasa (5/9/2023). Ratusan ibu-ibu tampak mengikuti senam bersama dengan Venna Melinda di Kantor DPD Partai Perindo Tulungagung, Jalan Dokter Sutomo.

Acara senam bersama Venna Melinda ini digelar di DPD Partai Perindo Tulungagung di Jalan Dokter Sutomo pada pukul 15.00 WIB. Ratusan ibu-ibu mengikuti senam bersama dengan Venna Melinda.

Warga sangat antusias dengan acara senam bersama dengan Venna yang merupakan bacaleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur tersebut. Sebelum acara senam dimulai Venna Melinda dan caleg propinsi dapil 7 Ponco Budi Ponco Budi menyapa warga. Mereka membagikan berbagai door prize kepada ibu-ibu yang bisa menjawab pertanyaan.

Bahkan para ibu ibu yang ikut senam tersebut banyak yang meminta foto selfie dengan Venna Melinda.

Menurut Venna, dirinya sangat senang dengan antusias warga yang melakukan senam bersama dirinya. Ia mengucapkan terima kasih atas antusias para ibu-ibu yang mengikuti senam tersebut dan meminta dukungan untuk dapat terpilih menjadi anggota DPR RI dari Perindo.

Setelah mengikuti acara senam, Venna Melinda dan Ponco Budhi kemudian menyampaikan tentang kartu tanda anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo.

