Penerima Progam Bedah Rumah dan Uang Kaget di Tangerang Bahagia, Ucapkan Terima Kasih Kepada Hary Tanoesoedibjo

JAKARTA - Warga Kampung Garahieum RT 017 RW 008, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang bernama Sarkani (50) merasa senang tatkala mendapat progam bedah rumah dan uang kaget yang diselenggarakan oleh MNC Group. Raut wajah bahagia pun terpancar di wajahnya.

Betapa tidak, dahulu rumahnya tidak layak. Kini, telah direnovasi dan nyaman untuk ditempati, tak hanya itu pihak MNC group juga memberikan perabotan.

"Seneng iya seneng sekali. Alhamdulillah sekarang ceria lagi," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu, (6/9/2023).

Sembari menahan tangis, Sarkani menceritakan bahwa dahulu rumahnya banyak lubang hingga ke atapnya. Sehingga, ketika hujan turun airnya merembes hingga ke dalam rumah.

Sarkani beserta keluarga pun kewalahan. Ditambah, dia yang bekerja serabutan tak mampu merenovasi rumahnya. Sebab, pendapatannya yang pas-pasan.

"Sebelumnya jelek sih dari biliknya bolong-bolong sekarang udah bagus , udah terasa nyaman," katanya sembari menyeka air mata.

Ayah lima anaknya ini pun merasa terharu dengan apa yang dilakukan oleh Hary Tanoesoedibjo yang menjabat sebagai Executive Chairman MNC Group. Sarkani bahkan mengaku tak menyangka dia bisa menjadi sasaran progam ini.