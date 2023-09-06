Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Penerima Progam Bedah Rumah dan Uang Kaget di Tangerang Bahagia, Ucapkan Terima Kasih Kepada Hary Tanoesoedibjo

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |20:28 WIB
Penerima Progam Bedah Rumah dan Uang Kaget di Tangerang Bahagia, Ucapkan Terima Kasih Kepada Hary Tanoesoedibjo
A
A
A

JAKARTA - Warga Kampung Garahieum RT 017 RW 008, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang bernama Sarkani (50) merasa senang tatkala mendapat progam bedah rumah dan uang kaget yang diselenggarakan oleh MNC Group. Raut wajah bahagia pun terpancar di wajahnya.

Betapa tidak, dahulu rumahnya tidak layak. Kini, telah direnovasi dan nyaman untuk ditempati, tak hanya itu pihak MNC group juga memberikan perabotan.

"Seneng iya seneng sekali. Alhamdulillah sekarang ceria lagi," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu, (6/9/2023).

Sembari menahan tangis, Sarkani menceritakan bahwa dahulu rumahnya banyak lubang hingga ke atapnya. Sehingga, ketika hujan turun airnya merembes hingga ke dalam rumah.

Sarkani beserta keluarga pun kewalahan. Ditambah, dia yang bekerja serabutan tak mampu merenovasi rumahnya. Sebab, pendapatannya yang pas-pasan.

"Sebelumnya jelek sih dari biliknya bolong-bolong sekarang udah bagus , udah terasa nyaman," katanya sembari menyeka air mata.

Ayah lima anaknya ini pun merasa terharu dengan apa yang dilakukan oleh Hary Tanoesoedibjo yang menjabat sebagai Executive Chairman MNC Group. Sarkani bahkan mengaku tak menyangka dia bisa menjadi sasaran progam ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080//partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement