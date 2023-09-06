Hary Tanoe Diharapkan Bisa Terus Mensejahterakan Masyarakat

Hary Tanoe saat memantau program bedah rumah dan uang kaget (Foto: MPI)

TANGERANG - Warga Kampung Garahieum RT 017 RW 008, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang bernama Sarkani (50) berharap Hary Tanoesoedibjo (HT) bisa terus melakukan upaya mensejahterakan masyarakat. Sebab, masih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Diketahui, Sarkani merupakan warga yang mendapatkan progam bedah rumah dan uang kaget dari MNC group.

"Semoga pak Hary bisa terus melakukan kebaikan. Ini sangat membantu untuk saya sekeluarga," ucapnya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu, (6/9/2023).

Menurutnya, upaya mensejahterakan ini bisa memantik rasa kepedulian masyarakat lainnya untuk saling membantu. Dia pun merasa terharu dengan apa yang dilakukan oleh HT yang juga menjabat sebagai Executive Chairman MNC Group ini.

"Seneng sekali. Alhamdulillah. Pak Hary baik sekali. Saya gak nyangka rumah saya bisa direnovasi," katannya sembari menyeka air mata.