Banyak Kebaikan yang Dilakukan, Masyarakat Nilai Hary Tanoe Sosok Dermawan

Hary Tanoe saat memantau program bedah rumah dan uang kaget (Foto: MPI)

JAKARTA - Kehadiran Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) disambut meriah oleh Kampung Garahieum RT 017 RW 008, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Di mana, kedatangan HT adalah untuk meninjau progam bedah rumah dan uang kaget yang diselenggarakan oleh MNC group di lokasi tersebut.

Diketahui, salah satu warga kampung tersebut bernama Sarkani menjadi sasaran program tersebut. Nampak HT yang juga menjabat sebagai Executive Chairman MNC Group disambut layaknya seorang pahlawan oleh ratusan warga.

Salah satu warga, Maryani mengatakan bahwa HT merupakan sosok yang Dermawan. Hal itu terbukti dengan upaya mensejahterakan masyarakat yang dia lakukan yakni bedah rumah dan uang kaget tersebut.

"Seneng sekali pak HT dateng ke kampung kita. Alhamdulillah, dia dermawan, warga kita rumahnya direnovasi," ucapnya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu, (6/9/2023).

Diketahui, selain bedah rumah dan uang kaget, HT juga memberikan modal usaha, mesin cuci, gerobak berisi bubur ayam dan perlengkapannya. Kemudian, sepeda listrik dan sepeda gowes.