Dapat Bedah Rumah Gratis dari Hary Tanoe, Sarkani Bisa Mulai Hidup Baru

Hary Tanoe berikan program bedah rumah pda warga Tangerang (Foto : MPI)

TANGERANG - Usai mendapat progam bedah rumah dan uang kaget dari MNC group, Warga Kampung Garahieum RT 017 RW 008, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang bernama Sarkani (50) sekeluarga bisa memulai hidup baru dengan rumah yang sudah direnovasi menjadi layak huni.

Sarkani sekelurga pun berharap Hary Tanoesoedibjo (HT) selaku Executive Chairman MNC Group, bisa terus melakukan upaya mensejahterakan masyarakat. Sebab, masih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Untuk dikertahui, HT yang juga Ketum Partai Perindo sekaligus Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPR RI Daerah Pilih (Dapil) Banten III Tangerang Raya juga memberikan modal usaha, gerobak bubur ayam serta isi dan peralatannya, lalu mesin cuci, sepeda listrik dan sepeda gowes.

Hari Tanoe meninjau program tersebut dan memberikan bantuan. Kedatangannya disambut antusias oleh warga sekitar.

"Semoga pak Hary bisa terus melakukan kebaikan. Ini sangat membantu untuk saya sekeluarga," ucapnya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu, (6/9/2023).

Menurutnya, upaya mensejahterakan ini bisa memantik rasa kepedulian masyarakat lainnya untuk saling membantu.