HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe: Program Bedah Rumah untuk Sejahterakan Masyarakat

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |22:17 WIB
Hary Tanoe: Program Bedah Rumah untuk Sejahterakan Masyarakat
Hary Tanoe berikan program bedah rumah pda warga Tangerang (Foto : MPI)
A
A
A
 

TANGERANG - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) memastikan program bedah rumah dan uang kaget yang diselenggarakan oleh MNC group, gratis tanpa dipungut biaya seperser pun bagi mereka yang membutuhkan.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau program tersebut di Kampung Garahieum RT 017 RW 008, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Rabu, (6/9/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia, kedatangan HT yang juga menjabat sebagai Executive Chairman MNC Group ini pun disambut meriah oleh warga setempat. Nampak, HT dikerumuni oleh ratusan warga. Progam itu menyasar salah satu warga kampung tersebut bernama Sarkani (50).

HT yang juga Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPR RI Daerah Pilih (Dapil) Banten III Tangerang Raya ini pun mengatakan bahwa bedah rumah dan uang kaget merupakan program untuk mensejahterakan masyarakat. Dia pun memastikan bahwa program tersebut tidak dipungut biaya.

"Bedah rumah itu progam televisi yang sangat baik, semuanya gratis, kami perbaiki, sebagai contoh hari ini, dari yang tidak layak menjadi sangat layak. Jadi program bedah rumah ini progam untuk mensejahterakan masyarakat dan ada unsur sosialnya jelas, memberikan hal yang baik," tambahnya.

Dia berharap hal ini juga menjadi edukasi bagi masyarakat lainnya. Di mana dia berharap masyarakat bisa saling membantu.

"Tapi juga ada unsur edukasinya, saya berharap ini dicontoh oleh yang lain yang punya kemampuan untuk melakukannya dalam kapasitas berbeda," ucapnya.

