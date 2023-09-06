Dinyatakan Bersalah Lakukan Konspirasi Hasutan, Pemimpin Proud Boys Dihukum Penjara 22 Tahun Terkait Kerusuhan Capitol AS

Pemimpin Proud Boys dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 22 tahun terkait kerusuhan Gedung Capitol AS (Foto: AP)

NEW YORK - Mantan pemimpin Proud Boy Enrique Tarrio telah diputuskan bersalah dan dihukum dipenjara selama 22 tahun. Hal ini terkait dengan penyerbuan ke Gedung Capitol, Amerika Serikat (AS) pada Januari lalu soal tuduhan kecurangan pada pemilihan presiden (pilpres) AS 2020.

Tarrio dinyatakan bersalah melakukan konspirasi hasutan dan menghalangi proses resmi di pengadilan federal Washington DC pada Mei lalu.

Dia sebelumnya dinyatakan bersalah oleh juri atas enam dakwaan, termasuk konspirasi hasutan – yang melarang penggunaan kekerasan untuk menghalangi atau menunda pelaksanaan undang-undang AS.

Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa dia malu atas tindakannya dan dia tahu mantan Presiden AS Donald Trump telah kalah dalam pemilihan presiden.

"Warga [Washington] DC pantas mendapatkan yang lebih baik... Apa yang terjadi pada tanggal 6 Januari adalah aib nasional... Saya adalah musuh terburuk bagi diri saya sendiri... Saya memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya menghindari nasib ini,” terang Tarrio saat membaca dari pernyataan yang telah disiapkan di pengadilan, dikutip BBC.

Hakim Distrik AS Timothy Kelly membenarkan hukuman tersebut, dengan mengatakan kepada Tarrio bahwa "apa yang terjadi hari itu merusak kebiasaan penting Amerika yang membantu mendukung supremasi hukum dan Konstitusi".